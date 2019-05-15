ВИДЕО | Пытавшегося скрыться от полиции водителя с ребенком в машине осудили на год заключения

Вируская окружная прокуратура сообщает, что с 23-летним Тийтом пришли к соглашению, в результате которого он получил 8 месяцев тюремного заключения за систематическое вождение без водительских прав.

К этому добавилось также предыдущее постановление уездного суда за причинение серьезного ущерба здоровью в результате ДТП. Оно добавило 5 месяцев и 21 день к наказанию, и в итоге Тийта приговорили к сроку в один год и 18 дней, который ему придется отсидеть в тюрьме.

Прокуратура такж отметила, что отягощающим обстоятельством является то, что в машине помимо водителя находились еще трое человек, среди которых был и трехлетний ребенок. Своими действиями Тийт поставил их жизнь под угрозу. Кроме того, в тот момент на улице было много народа, поэтому автомобиль мог сбить и пешехода, чего не произошло, к счастью.



Все началось с того, что в воскресенье в 13:45 полиция заметила в деревне Няпи автомобиль Mercedes-Benz. У стражей порядка имелась информация, что водитель машины может не иметь права на управление транспортным средством.

Увидев полицейский патруль, водитель прибавил газа. Погоня закончилась тем, что на улице Яама в Раквере 23-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, после чего попытался убежать.