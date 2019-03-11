ВИДЕО: Пыхьяская префектура задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении краж из жилых помещений

Мужчины заходили в квартиры, воспользовавшись тем, что входные двери не были закрыты на ключ. Они забирали из квартиры все, что попадалось под руку, от ноутбуков до ценных украшений и наличных. В одном из случаев они взяли висевшие в коридоре ключи от машины и забрали все ценное из припаркованного во дворе автомобиля пострадавшего.

Как сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт, подозреваемые недавно освободились из тюремного заключения и ранее эти лица неоднократно наказывались за совершения преступлений против имущества.

"Поэтому полиция просит — не надо облегчать ворам жизнь. Даже если вы живете в очень тихом и безопасном районе и подъезд дома запирается, закрывайте всегда входную дверь на ключ. Иначе можно проснуться утром в пустой квартире или, еще хуже, неожиданно обнаружить ночью у себя дома чужака, действия которого могут быть непредвиденными", — сказал Ханнес Кельт.

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда эти лица были взяли под стражу.