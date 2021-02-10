ВИДЕО | Пьяный водитель квадроцикла пытался скрыться от полиции и застрял в сугробе

Во вторник днем патруль заметил в районе Ихасте в Тарту квадроцикл без регистрационного знака. Водитель транспортного средства совершал опасные маневры и на нем не было шлема. На знак к остановке мужчина не отреагировал, после чего началась погоня, которая длилась около двух минут и закончилась тем, что 39-летний водитель не справился с управлением и транспортное средство застряло в снегу. Полиция установила, что степень опьянения водителя составляла как минимум 2,5 промилле.

Водитель был доставлен в арестный дом. Прокуратура вынесет решение в течение сегодняшнего дня.

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