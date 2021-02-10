ВИДЕО | Пьяный водитель квадроцикла пытался скрыться от полиции и застрял в сугробе(4)
Вчера полицейские Лыунаской префектуры задержали водителя квадроцикла, который пытался скрыться от них, поскольку находился в состоянии опьянения.
Вчера полицейские Лыунаской префектуры задержали водителя квадроцикла, который пытался скрыться от них, поскольку находился в состоянии опьянения.
Во вторник днем патруль заметил в районе Ихасте в Тарту квадроцикл без регистрационного знака. Водитель транспортного средства совершал опасные маневры и на нем не было шлема. На знак к остановке мужчина не отреагировал, после чего началась погоня, которая длилась около двух минут и закончилась тем, что 39-летний водитель не справился с управлением и транспортное средство застряло в снегу. Полиция установила, что степень опьянения водителя составляла как минимум 2,5 промилле.
Водитель был доставлен в арестный дом. Прокуратура вынесет решение в течение сегодняшнего дня.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых
Трагедия чемпионки, которая ненавидела коммунизм