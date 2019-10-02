ВИДЕО | Пьяный водитель без прав пытался сбежать от полиции, но застрял на заборе и был задержан

На видео видна погоня, которая длилась несколько минут. Побег увенчался тем, что мужчина заехал в тупик и затем попытался сбежать пешком. Центр надзора за дорожным движением сообщил, что мужчину поймали на сетчатом заборе, где он застрял.

Центр сообщил, что речь шла о 42-летнем мужчине, который употребил много алкоголя. Также он забыл о своих прежних полученных за аналогичные нарушения наказаниях, а также том факте, что у него никогда не было водительских прав.

В Харьюском уездном суде мужчине напомнили о его прежних грехах, и согласно новому решению суда ему придется сразу отбыть 25 дней ареста.