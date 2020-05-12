ВИДЕО | Пьяный иностранец устроил гонки в Нымме и был выслан из страны на пять лет

В начале мая патруль Ляэне-Харьюского отделения полиции во время патрулирования в Нымме получил от двух женщин информацию о том, что в округе передвигается автомобиль с сомнительным стилем вождения. Во время проверки информации полицейские заметили и сам автомобиль и дали ему сигнал остановиться. Водитель сигнал проигнорировал.

После небольшой погони водитель все же остановился. Выяснилось, что за рулем находился 24-летний иностранец, гражданин третьей страны. По словам полицейских, он отказался сотрудничать с полицией и утверждал, что вовсе не управлял автомобилем.

Анализ показал, что содержание алкоголя в крови у мужчины было настолько высоким, что пришлось завести уголовное производство.

Харьюский уездный суд признал 24-летнего ранее не имевшего судимости мужчину виновным и назначил ему тюремное заключение сроком на 30 дней а также высылку из страны с запретом на въезд на 5 лет. Ему также придется покрыть расходы на уголовное производство.

Полиция благодарит внимательных горожан, благодаря которым улицы Таллинна стали еще безопансей.