ВИДЕО | Пьяные велосипедисты в Таллинне изо всех сил пытаются удержаться на своих железных конях(1)
Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter видео, которое демонстрирует, как в состоянии опьянения и езда на велосипеде может оказаться чрезвычайно сложным испытанием.
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