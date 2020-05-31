ВИДЕО | Пьяные велосипедисты в Таллинне изо всех сил пытаются удержаться на своих железных конях

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter видео, которое демонстрирует, как в состоянии опьянения и езда на велосипеде может оказаться чрезвычайно сложным испытанием.
"Каждый знает, что опьянение и езда на велосипеде несовместимы. Смотрите последствия, когда люди все-таки совмещают эти две вещи. Местоположение — Таллинн, музыка — Бенни Хилл", — подписывает он видео.
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