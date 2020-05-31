ВИДЕО | Пьяные велосипедисты в Таллинне изо всех сил пытаются удержаться на своих железных конях(1)
Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter видео, которое демонстрирует, как в состоянии опьянения и езда на велосипеде может оказаться чрезвычайно сложным испытанием.
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика