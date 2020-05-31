ВИДЕО | Пьяные велосипедисты в Таллинне изо всех сил пытаются удержаться на своих железных конях

"Каждый знает, что опьянение и езда на велосипеде несовместимы. Смотрите последствия, когда люди все-таки совмещают эти две вещи. Местоположение — Таллинн, музыка — Бенни Хилл", — подписывает он видео.

Igaüks teab, et joove ja rattasõit ei käi kokku. Vaata tagajärgi, kui inimesed siiski need kaks kokku panevad. Asukoht Tallinn, muusika Benny Hill. #sõidakainepeaga pic.twitter.com/u0yI2h6A2M — Urmet Tambre (@UrmetTambre) May 30, 2020

Видно, что оба велосипедиста пьяны и много раз падают.

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