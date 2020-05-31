31.05.2020, 14:40

ВИДЕО | Пьяные велосипедисты в Таллинне изо всех сил пытаются удержаться на своих железных конях

 (1)
EST
Valteri ratta jooks
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter видео, которое демонстрирует, как в состоянии опьянения и езда на велосипеде может оказаться чрезвычайно сложным испытанием.

"Каждый знает, что опьянение и езда на велосипеде несовместимы. Смотрите последствия, когда люди все-таки совмещают эти две вещи. Местоположение — Таллинн, музыка — Бенни Хилл", — подписывает он видео.

Видно, что оба велосипедиста пьяны и много раз падают.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: