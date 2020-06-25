ВИДЕО | Проверка на дороге: в фургончике ехали 29 человек!

Поездку многочисленной компании прервал пограничный патруль, сообщила Лыунаская префектура на своем аккаунте в Facebook.

Внимание пограничников грузовой микроавтобус привлек тем, что совершил на проселочной дороге подозрительный маневр.

"Фургон остановили и из машины с шестью посадочными местами вышли по одному 29 человек, из них почти половина - дети. Опасное путешествие словно в вагоне для скота, имело счастливое завершение: все остались целы, но водителю придется отвечать за свои действия", - отметила префектура.