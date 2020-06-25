ВИДЕО | Проверка на дороге: в фургончике ехали 29 человек!
В селе Плийа волости Сетомаа (Выруского уезда) пограничники остановили во время минувший праздников шестиместный грузовой микроавтобус, из которого вылезли 29 человек.
В селе Плийа волости Сетомаа (Выруского уезда) пограничники остановили во время минувший праздников шестиместный грузовой микроавтобус, из которого вылезли 29 человек.
Поездку многочисленной компании прервал пограничный патруль, сообщила Лыунаская префектура на своем аккаунте в Facebook.
Внимание пограничников грузовой микроавтобус привлек тем, что совершил на проселочной дороге подозрительный маневр.
"Фургон остановили и из машины с шестью посадочными местами вышли по одному 29 человек, из них почти половина - дети. Опасное путешествие словно в вагоне для скота, имело счастливое завершение: все остались целы, но водителю придется отвечать за свои действия", - отметила префектура.
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