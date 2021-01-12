ВИДЕО | Прокурор о коррупционном деле: Керсти Крахт действовала в частных интересах

Перн сообщил, что расследование продолжается, оно займет несколько месяцев. Тогда и определится, кому и какие обвинения будут выдвинуты.

Прокурор сказал, что сейчас среди фигурантов уголовного дела представителей других партий нет, а входящая в Эстонскую консервативную народную партию Керсти Крахт в данном деле действовала как частное лицо.

Сейчас подозреваемые — Хиллар Тедер, Керсти Крахт, Михаил Корб и еще два человека — задержаны на 48 часов. Прокуратура взвешивает необходимость ходатайствовать в отношении кого-либо об аресте.

"Министр финансов был информирован сегодня утром, когда мы начали производить следственные действия и в Министерстве финансов", — добавил Перн.

Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.

Выданный Porto Franco государственный кредит вызвал много вопросов, а сегодня выяснилось, что было заведено и уголовное производство — Полиция безопасности (КаПо) провела обыск в помещения KredEx.

Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрения предъявлены Центристской партии, а также пяти фигурантам дела. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются.