ВИДЕО | Приземление с огоньком! Воздухоплаватель: к природному пожару под Таллинном отношения не имею
Вчера вечером вокруг электрической подстанции в волости Саку вспыхнул природный пожар. По словам местных жителей, причиной возгорания сухой травы стал залетевший в линию электропередачи воздушный шар. Однако пилот воздушного шара сообщил Delfi, что приземлился в стороне от места происшествия, а сирены пожарных машин звучали уже тогда, когда он был еще в полете.
Симоньян опубликовала свой неутешительный диагноз
Масштабная климатическая катастрофа на планете не за горами?
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать