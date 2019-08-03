ВИДЕО | Приземление с огоньком! Воздухоплаватель: к природному пожару под Таллинном отношения не имею

Воздухоплаватель Калев Тикк сказал в беседе с Delfi, что в самом деле летел над высоковольтной ЛЭП, но приземлился вдалеке от нее, поэтому никак с возгоранием не связан.

”Там у дороги есть низковольтная линия электропередачи, но поблизости никакой подстанции нет. Когда мы были в воздухе, то слышали со стороны Таллинна сирены”, — сказал Тикк.

При приземлении шар коснулся этой линии, в результате чего произошло замыкание, но, по словам пилота, никаких серьезных последствий это не имело.

”Такие случаи время от времени происходят, когда при приземлении порыв ветра может отнести шар в нежелательную сторону”, — пояснил Тикк.

По его словам, при соприкосновении шара и электролинии ничего не загорелось, никакой опасности не было. ”Мы провели там примерно три четверти часа, упаковывая шар, и всё было в порядке”, — добавил пилот.

Природный пожар вспыхнул в волости Саку вчера примерно в 22 часа.