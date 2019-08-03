ВИДЕО | Приземление с огоньком! Воздухоплаватель: к природному пожару под Таллинном отношения не имею(1)
Вчера вечером вокруг электрической подстанции в волости Саку вспыхнул природный пожар. По словам местных жителей, причиной возгорания сухой травы стал залетевший в линию электропередачи воздушный шар. Однако пилот воздушного шара сообщил Delfi, что приземлился в стороне от места происшествия, а сирены пожарных машин звучали уже тогда, когда он был еще в полете.
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