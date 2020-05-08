ВИДЕО | "Пришлось бороться за свою жизнь!" В Финляндии мужчину из Эстонии обвиняют в попытке убить полицейского

Инцидент произошел 6 марта в Турку. Эстоноземелец вместе с другим мужчиной пришел в больницу Турку, где персонал заподозрил, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения. Персонал больницы сообщил в полицию, когда мужчины стали уезжать на BMW.

Полицейский патруль отреагировал мгновенно и обнаружили автомобиль на территории больницы. Водитель попытался сбежать, но въехал в тупик. Полиция открыла двери водителя и пассажира, после чего мужчины вышли из автомобиля и водитель бросился наутек, а один полицейский за ним. Поймать его и установить личность так и не удалось

В то же время второй полицейский боролся с эстоноземельцем, который был на пассажирском месте. По словам прокурора, мужчина ударил полицейского ногой в область таза, а также пытался нанести удар в лицо.

Мужчина и полицейский повалились на землю, после чего началась серьезная схватка. По словам полицейского, ему пришлось буквально бороться за свою жизнь.

У полицейского был в кобуре на поясе пистолет Глок. По его словам, мужчина пытался несколько раз достать пистолет из кобуры и на английском языке угрожал убить полицейского. Полицейском пришлось ударить мужчину локтем, чтобы он не смог достать пистолет и выстрелить.

В итоге на место прибыли другие полицейские патрули. Мужчина так и не успокаивался, и его пришлось три раза ударить электрошокером и применить газ. И этого было недостаточно, так как один полицейский ударил его несколько раз дубинкой в область таза, после чего на него надели наручники и погрузили в полицейскую машину.

Все события попали на камеру видеонаблюдения, запись которой можно посмотреть здесь.

Во время езды в участок мужчина угрожал застрелить полицейских. Мотив его действий не выяснен. Сам он утверждает, что был пьян.

Прокурор требует для 26-летнего мужчины более чем два года реального срока за попытку убийства и насильственное сопротивление представителям власти. Максимальное наказание за попытку убийства в Финляндии составляет 12 лет.

Суд вынесет решение 15 мая.