02.03.2021, 12:46
ВИДЕО | Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили, что в квартире просто идет ремонт
Сегодня в первой половине дня спасателям поступило сообщение о том, что в центре Таллинна в многоквартирном доме произошел пожар. По прибытии на место выяснилось, что в квартире просто делали ремонт.
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