ВИДЕО | Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили, что в квартире просто идет ремонт

Звонивший сообщил, что из окна дома на Нарва мнт идет дым, на что спасатели отреагировали соответствующими силами. Однако, приехав на место, они обнаружили, что никакого пожара нет, а в окне виднелась строительная пыль, которую можно было легко принять за дым.

Lugeja foto

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.