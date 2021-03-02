02.03.2021, 12:46
ВИДЕО | Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили, что в квартире просто идет ремонт(5)
Сегодня в первой половине дня спасателям поступило сообщение о том, что в центре Таллинна в многоквартирном доме произошел пожар. По прибытии на место выяснилось, что в квартире просто делали ремонт.
Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноз на 2021 год
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону