06.01.2021, 13:55

ВИДЕО | Правоохранители рассказали, как произошло убийство молодой матери в Ласнамяэ: убийца в прошлом был помощником полицейского и стрелял из нелегального оружия


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Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и пыхьяский префект Кристиан Яани провели пресс-конференцию, на которой поделились информацией о произошедшем вчера в Ласнамяэ на улице Юмера убийстве.

Префект Пыхьской префектуры: мне очень жаль — молодая женщина рассталась с жизнью по чье-то вине. Это горе для многих близких, это трагедия.

Полиция получила сообщение о стрельбе в подъезде, отреагировали большими силами, как всегда в таких случаях. Мы были на месте через четыре минуты. Открывшаяся картина была такая: перед нами в квартире женщина с пулевыми ранениями, прибывший первым патруль начал реанимацию. Получили очень быстро на месте информацию о том, что случилось, о возможном подозреваемом лице и номере его автомобиля.

В течение 40 минут этот человек — трезвый, 80-летний, был нами задержан в Мустамяэ.

Первая информация была такова, что нижнего соседа тревожил бытовой шум, который доносился из квартиры сверху.

Энели Лауритс: этот инцидент касается всего общества. Идет расследование, мы сразу начали производить следственные действия, в том числе по месту жительства пострадавшей.

Во время убийства в квартире были дети, их отправили в детскую больницу для обследования на предмет физического и психического состояния.

У подозреваемого не было разрешения на оружия. Мы искали оружие у него дома но ничего не нашли.

Оружием был незаконный револьвер. Он был заявлен в 1995 году предыдущим собственником как потерянный. Подозреваемый утверждает, что купил его много лет назад на черном рынке.

Подозреваемому 80 лет, в 1995-2016 году он был помощником полицейского.

На месте происшествия было сделано три выстрела. Убийца имеет чистое прошлое.

- Почему мужчина поехал в Мустамяэ?

- Там жили его близкие. Дочери убийцы на месте преступления не было.

- Был ли у убийцы план преступления?

Кристьян Яани конкретного ответа не дал.

- Откуда конкретно мужчина вязл оружие?

Кристьян Яани: это пока неясно, идет следствие. Таких стволов к нам попадает ежегодно примерно 10 штук.

- Подозревамый раскаивается?

Кристьян Яани: единственные его слова — сверху слышался шум. Ничего другого внятного не было.

С должности помощника полицейского его освободили из-за пассивности. Он не участвует, к примеру, в дополнительном обучении.

- Предшествовало ли что-то этому инциденту?

Кристьян Яани: о таких деталях в данный момент сказать не могу. Из предварительной беседы явствует, что он подошел к двери, дверь открывают, начинается ссора, делается три выстрела. Стараемся, чтобы побыстрее выяснить больше.

- Дети были очевидцами инцидента? Какое их психическое состояние?

Да, видели. Физически они здоровы, а психически… Они получают помощь.

- Стрелявший был в здравом уме?

Кристьян Яани: это только мое мнение — мне так не показалось. Но необходимы экспертизы.

- Из этого подъезда раньше были жалобы?

Нет.

- У подозреваемого есть военное прошлое?

Кристьян Яани: пока сказать не могу. При задержании он сопротивления не оказал.

- Как в итоге он был найден?

Кристьян Яани: нам был известен номер его автомобиля, а также где машина зарегистрирована, поэтому мы туда и направились. Там у дома его и задержали.

Подробнее об убийстве можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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