ВИДЕО | Правоохранители рассказали, как произошло убийство молодой матери в Ласнамяэ: убийца в прошлом был помощником полицейского и стрелял из нелегального оружия

Префект Пыхьской префектуры: мне очень жаль — молодая женщина рассталась с жизнью по чье-то вине. Это горе для многих близких, это трагедия.

Полиция получила сообщение о стрельбе в подъезде, отреагировали большими силами, как всегда в таких случаях. Мы были на месте через четыре минуты. Открывшаяся картина была такая: перед нами в квартире женщина с пулевыми ранениями, прибывший первым патруль начал реанимацию. Получили очень быстро на месте информацию о том, что случилось, о возможном подозреваемом лице и номере его автомобиля.

В течение 40 минут этот человек — трезвый, 80-летний, был нами задержан в Мустамяэ.

Первая информация была такова, что нижнего соседа тревожил бытовой шум, который доносился из квартиры сверху.

Энели Лауритс: этот инцидент касается всего общества. Идет расследование, мы сразу начали производить следственные действия, в том числе по месту жительства пострадавшей.

Во время убийства в квартире были дети, их отправили в детскую больницу для обследования на предмет физического и психического состояния.

У подозреваемого не было разрешения на оружия. Мы искали оружие у него дома но ничего не нашли.

Оружием был незаконный револьвер. Он был заявлен в 1995 году предыдущим собственником как потерянный. Подозреваемый утверждает, что купил его много лет назад на черном рынке.

Подозреваемому 80 лет, в 1995-2016 году он был помощником полицейского.

На месте происшествия было сделано три выстрела. Убийца имеет чистое прошлое.

- Почему мужчина поехал в Мустамяэ?

- Там жили его близкие. Дочери убийцы на месте преступления не было.

- Был ли у убийцы план преступления?

Кристьян Яани конкретного ответа не дал.

- Откуда конкретно мужчина вязл оружие?

Кристьян Яани: это пока неясно, идет следствие. Таких стволов к нам попадает ежегодно примерно 10 штук.

- Подозревамый раскаивается?

Кристьян Яани: единственные его слова — сверху слышался шум. Ничего другого внятного не было.

С должности помощника полицейского его освободили из-за пассивности. Он не участвует, к примеру, в дополнительном обучении.