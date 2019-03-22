ВИДЕО | Последняя надежда на вас: помогите опознать грабителя автозаправки, который давно в розыске

В августе 2016 года мужчина в маске совершил ограбление заправочной станции в Пильдикюла, волость Раэ. Он угрожал металлическим ломом сотруднице станции, забрал из кассы 450 евро и сбежал. Рост подозреваемого 180-185 см, он худого телосложения.

Руководитель группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал, что полицейскими было проработано много версий и были проверены соответствующие профилю лица, но личность человека до сих пор не удалось установить.

„Ограбление — это очень тяжкое преступление, которые нельзя забыть, поэтому обращаемся к общественности и по прошествии времени. Просим всех, кто узнает мужчину, позвонить по номеру 5690 4272”, — сказал ведущий следователь.