ВИДЕО | Посетители клуба не захотели уходить: их вывела спецполиция

В ночь на субботу Выруский полицейский патруль отправился на контроль ночного клуба Boschwechter. У полиции была предварительная информация, что там могут отмечать 31-летие клуба и после 12 ночи.

Согласно постановлению правительства, после 12 ночи нельзя пускать клиентов в развлекательные заведения. Руководитель оперативной службы Лыунаской преффектуры Арго Турба сказал, что по приезде они обнаружили закрытые двери, а внутри клуба была драка. Владелец отказался открывать двери и выпускать людей, сам он был внутри. Полицейские поговорили с ним, но договориться не получилось. Пришлось вызывать спасателей, чтобы они вскрыли дверь.

Внутри оказалось около 100 человек. Полиция попросила всех разойтись, но ничего не вышло. Владелец отказывался от любого сотрудничества. Delfi пытался взять у него комментарий, но он сказал лишь то, что 100 человек — преувеличение. В 2 часа ночи приехала группа быстрого реагирования, которые попросили выключить музыку. Многие разошлись, но остались и те, кто отказывался уходить. "Полиция использовала физическую силу и наручники. Двоих доставили в вытрезвитель", — добавил Турба. Некоторые из участников сообщили Delfi, что полицейские использовали необоснованную силу. Сами оперативники это отрицают. Полиция призывает соблюдать правила, так как предотвращение распространения вируса требует согласованных усилий всех. Полиция и дальше продолжит проверять увеселительные заведения.