ВИДЕО | Полиция выложила запись таллиннского ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля

Полиция получила во вторник около 300 сообщений об авариях, в том числе о ДТП в Таллинне на Петербургском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля. Пассажир одной из машин был отправлен в больницу.

Как отмечает Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны, причину ДТП на Петербургском шоссе следует искать в неправильно выбранной дистанции, а также в неверных действиях водителя при попытке спасти ситуацию. Водитель потерял контроль над машиной уже во время предшествовавшей аварии смены ряда.