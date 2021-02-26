26.02.2021, 17:10
ВИДЕО | Полиция выложила запись таллиннского ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля(1)
23 февраля был днем, когда по всей Эстонии прошел ледяной дождь и дорожные условия были крайне сложными.
23 февраля был днем, когда по всей Эстонии прошел ледяной дождь и дорожные условия были крайне сложными.
Полиция получила во вторник около 300 сообщений об авариях, в том числе о ДТП в Таллинне на Петербургском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля. Пассажир одной из машин был отправлен в больницу.
Как отмечает Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны, причину ДТП на Петербургском шоссе следует искать в неправильно выбранной дистанции, а также в неверных действиях водителя при попытке спасти ситуацию. Водитель потерял контроль над машиной уже во время предшествовавшей аварии смены ряда.
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