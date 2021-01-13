13.01.2021, 07:56
ВИДЕО | Полиция разыскивает мужчину, прокалывающего автомобилям шины
5 января примерно в 3 часа ночи в Пярну на улице Май были проколоты шины припаркованного автомобиля. Пярнуское отделение полиции просит помощи в установлении личности изображенного на видео мужчины.
Всех, у кого есть информация об этом человеке, просим связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по номеру 5343 5613 или э-почте aire.lynekund@politsei.ee.
В последнее время в Пярну и Синди полиция получила сообщения о пяти случаях, в которых есть основание полагать, что шины автомобиля были намеренно проколоты. Для выяснения обстоятельств этих происшествий и установления личности виновных лиц полиция начала делопроизводство о проступке.
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