ВИДЕО | Полиция разыскивает мужчину, прокалывающего автомобилям шины

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просим связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по номеру 5343 5613 или э-почте aire.lynekund@politsei.ee.

В последнее время в Пярну и Синди полиция получила сообщения о пяти случаях, в которых есть основание полагать, что шины автомобиля были намеренно проколоты. Для выяснения обстоятельств этих происшествий и установления личности виновных лиц полиция начала делопроизводство о проступке.