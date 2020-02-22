ВИДЕО | Полиция рассказывает, откуда берутся наркотики в Эстонии

За прошлый год правоохранительные органы Эстонии конфисковали свыше 750 кг наркотиков и психотропных веществ. Смотрите видео!
“Мы постоянно видим, что люди употребляют вещества, о составе и происхождении которых они не имеют ни малейшего представления”, — рассказывает в видео сотрудник полиции Райт Пикаро.
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