22.02.2020, 12:40

ВИДЕО | Полиция рассказывает, откуда берутся наркотики в Эстонии

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За прошлый год правоохранительные органы Эстонии конфисковали свыше 750 кг наркотиков и психотропных веществ. Смотрите видео!

“Мы постоянно видим, что люди употребляют вещества, о составе и происхождении которых они не имеют ни малейшего представления”, — рассказывает в видео сотрудник полиции Райт Пикаро.

Подробная информация о наркотиках и их влиянии на человека ЗДЕСЬ.

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