ВИДЕО | Полиция рассказывает, откуда берутся наркотики в Эстонии

За прошлый год правоохранительные органы Эстонии конфисковали свыше 750 кг наркотиков и психотропных веществ. Смотрите видео!
“Мы постоянно видим, что люди употребляют вещества, о составе и происхождении которых они не имеют ни малейшего представления”, — рассказывает в видео сотрудник полиции Райт Пикаро.
Подробная информация о наркотиках и их влиянии на человека ЗДЕСЬ.
Овечкин в одной шайбе от клуба избранных
Неземной красоты Поклонская высмеяла Собчак
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Принцесса Диана хранила большой секрет от принца Чарльза