ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, напавшего в Тарту на чернокожего молодого человека

Как сообщалось ранее, утром в понедельник в Тарту на ул.Юликооли темнокожий юноша стал жертвой нападения со стороны четверых человек.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке или других трех мужчинах из этой же компании, полиция просит сообщить об этом по телефону 730 8688 или имейлу mati.valtna@politsei.ee

В полдень полиция получила сообщение от свидетеля, что будто бы в Тарту на улице Юликооли четверо разговаривавших на эстонском языке мужчин среднего возраста неподобающе высказывались в адрес темнокожего юноши и пытались его толкнуть.

Полиция сразу же проверила информацию по городским камерам наблюдения и отправила на место патруль, однако участники конфликта уже отправились дальше и, к сожалению, их личности установить на месте не удалось, сообщила DELFI пресс-секретарь Керли Вирк.

Руководитель тартуского отделения полиции Вейко Ярва сказал, что полиция зафиксировала показания свидетеля и связалась с университетом, чтобы выяснить, не идет ли речь об их студенте.

Швед Йохан Моритс рассказал изданию Ekspress, что позавчера днем на улице Юликооли произошло два связанных с расизмом инцидента.

Моритс рассказал, что шел по улице и вдруг услышал агрессивные выкрики на эстонском языке. Из всего текста он отчетливо расслышал лишь слово ”негр”, после чего увидел едущего на велосипеде чернокожего мужчину в возрасте 30-45 лет, за которым следовали четверо мужчин в возрасте 35-40 лет и продолжали кричать. Самый агрессивный из них был одет в зеленый бомбер и очки. Велосипедист прибавил ходу и скрылся из поля зрения преследователей.