ВИДЕО | Полиция просит помощи в поиске людей, которые подожгли в Нарве автомобиль
Полиция просит помощи в установлении личности людей, которые подожгли автомобиль в Нарве на ул. Креэнхольми 23 июня прошлого года.
Полиция просит помощи в установлении личности людей, которые подожгли автомобиль в Нарве на ул. Креэнхольми 23 июня прошлого года.
23 июня в 2 часа ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на ул. Креэнхольми горит автомобиль Toyota Yaris.
Люди в данном происшествии не пострадали, но был нанесен ущерб почти в 16 000 евро.
Полиция просит всех, кто опознает мужчин на видео либо имеют информацию об этом происшествии, связаться с Нарвским отделением полиции по электронной почте sergei.maslennikov@politsei.ee или по номеру 53025532.
По данному происшествию ведется уголовное делопроизводство по статье о порче и уничтожении вещи.
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