ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании мужчины, напавшего на главврача PERH Пеэпа Талвинга

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре: "Полиция задержала вчера 36-летнего мужчину и проверила его причастность к нападению на главного врача PERH. Полицейские криминального бюро провели в четверг различные процессуальные действия и по собранным доказательствам было достаточно оснований задержать мужчину и допросить".

По словам Тамбре, основанием для задержания послужил прежде всего собранный вблизи места происшествия видеоматериал, а также собранные с места происшествия доказательства.

После предъявления подозрения полиция провела процессуальные действия также дома и в автомобиле этого мужчины. После допроса полиция освободила мужчину сегодня примерно в 15 часов.

Урмет Тамбре: „Освобождение не означает, что полиция исключает его причастность, но сейчас мужчина больше не является подозреваемым. Мы продолжает расследовать обстоятельства нападения, ждем ответы экспертизы и делаем все, чтобы выяснить личность нападавшего и его мотив".

Полиция просит помощи общественности в установлении личности нападавшего. Всех, у кого есть информация о запечатленном на видео человеке в желтой куртке, просим связаться с полицией по номеру 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

Напомним, что 3 февраля в 19.00, когда главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) член Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19, Пеэп Талвинг вышел из больницы и пошел к своей машине, то обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока трудно сказать наверняка, было это попыткой ограбления или связано с профессиональной деятельностью Талвинга в качестве члена Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19.

Мотив нападавшего пока неизвестнен, поскольку его личность пока не установлена.