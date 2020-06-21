ВИДЕО | Полиция о водителе-убийце на Лаагна: "Это как с гонщиком на Сааремаа. Все его знали, но ничего не предприняли"

Один из руководителей полиции Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер поделился с прессой своей оценкой вчерашнего дня на дорогах Эстонии, принесшего многочисленные жертвы.

По его словам, близкие люди должны были знать, что виновник вчерашней аварии на Лаагна теэ — не имеющий водительских прав 20-летний молодой человек — отличается очень опасным поведением на дорогах, но никто ничего не сделал.

"Я думаю, что любое несчастье можно предотвратить. Общей чертой всех трех трагических ДТП являлась большая скорость. Считаю, что и в случае того водителя BMW, который гнал по Лаагна теэ, его близкие знали, каков этот человек, его поведение и то, что он без прав ежедневно выезжает на дорогу, о его опасном поведении. Полиция и государство не могут в одиночку предотвратить все несчастья. В этом очень большая роль у близких. Вы же видите и знаете, чем занимаются люди в свободное время, каково их поведение, и если вы это молчаливо одобряете, то и будут такие последствия, какие имели место за минувшие сутки", — сказал Пыдер.

"Я бы осмелился провести параллели с водителем-гонщиком с Сааремаа, когда всё село говорило — "мы же знали, что это за мужик", но в действительности никто ничего не предпринял".

В настоящее время водитель BMW находится под наблюдением врачей, но, как ожидается, сегодня вечером он будет арестован.

Суббота была черным днем на дорогах Эстонии: в ДТП погибли четверо и получили травмы 25 человек.

Напомним, что в январе в нетрезвом виде водитель Андрес Рейнарт совершил на Сааремаа автомобильную аварию, в которой погибли три человека.