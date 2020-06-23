23.06.2020, 08:50

ВИДЕО | Полиция нашла пропавшую пожилую женщину с помощью вертолета. Она оказалась жива!

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дополнено в 8:50
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Полиция в понедельник просила помощи в выяснении местоположения 85-летней Эллен, которая в ночь на 22 июня покинула свой дом в деревне Каукси волости Алутагузе.

Вечером 22 июня полиция сообщила, что Эллен найдена. Женщину удалось обнаружить с помощью вертолета. Спустя час поисков женщину обнаружили на краю перелеска. К счастью, она оказалась жива.

Так как страдающая от проблем со здоровьем женщина долгое время находилась в лесу, у нее было обезвоживание. У нее также были поцарапаны лицо и руки, пока она пробиралась через лес. Женщину доставили в больницу.

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