ВИДЕО | Полиция нашла пропавшую пожилую женщину с помощью вертолета. Она оказалась жива!

Вечером 22 июня полиция сообщила, что Эллен найдена. Женщину удалось обнаружить с помощью вертолета. Спустя час поисков женщину обнаружили на краю перелеска. К счастью, она оказалась жива.

Так как страдающая от проблем со здоровьем женщина долгое время находилась в лесу, у нее было обезвоживание. У нее также были поцарапаны лицо и руки, пока она пробиралась через лес. Женщину доставили в больницу.