ВИДЕО | Полиция напоминает: закрытая на замок дверь осложнит жизнь вора. Как защитить свое имущество?

Только в Таллинне и Харьюмаа в январе и феврале было совершено около десяти краж из жилых помещений, в которые вор попал через незакрытые на замок двери. Например, недавно одного жителя разбудил сосед по подъезду, который пришел сообщить, что дверь квартиры открыта. Двумя этажами ниже они нашли сумку — вор схватил ночью через незапертую дверь сумку, забрал деньги и документы, а сумку бросил в подъезде.

"Так как люди сейчас находятся больше дома и в дневное время, воры пробуют найти незапертые двери ночью, когда жильцы спят. Столкнуться с чужаком ночью в квартире несомненно страшно, досадно и лишиться своих личных вещей. Поэтому надо помнить, что такое простое движение, как поворот ключа или замка может помочь уберечься от возможных неприятностей”, — сказала ведущий следователь службы тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Яна Золотаревa.

Обычно воруют неперсонифицированные вещи, которые легко сбыть и использовать анонимно — наличные деньги, электроника, инструменты. В прошлом году был случай, когда в Таллинне вор зашел через незапертую дверь в квартиру и забрал вещи и ключ от автомобиля. С места преступник уехал на трехлетнем Subaru стоимостью 16 000 евро, а общая сумма ущерба составила 20 000 евро.

"В прихожей люди часто хранят ключи от автомобиля, кошельки, документы, сумки, это легкая добыча для вора и на это уйдет лишь пару секунд, если дверь открыта. Полиция держит так наказываемых профессиональных воров в поле зрения, но мы все же напоминаем всем о необходимости защищать свое имущество от злоумышленников", — сказала Золотарева.

Как защитить свое имущество?



· Всегда закрывайте входную дверь на ключ, даже если вы дома.

· Приглашайте домой только заслуживающих доверия людей.

· Уходя из дома или ложась спать закройте окна и заприте дверь на замок.

· Сделайте на ценных вещах пометки, сфотографируйте их и сохраните фото.

· При необходимости установите сигнализацию, охранную систему или воспользуйтесь услугами охранными фирмами.

· Ощущение безопасности мы создаем все вместе, поэтому хорошо, когда вы знаете своих соседей и создадите в своем районе "Соседский надзор"