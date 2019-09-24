ВИДЕО | Полиция: нам поступило много сообщений, но Айвара Рехе якобы видели только в Таллинне(1)
Вчера утром бывший глава банка Danske Айвар Рехе ушел из дома и до сих пор туда не вернулся. По этой причине полиция еще вчера начала поиски Рехе. Полевой руководитель Михкель-Яагуп Лаатс отметил, что Рехе будут икать, пока его не найдут.
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