24.09.2019, 15:17

ВИДЕО | Полиция: нам поступило много сообщений, но Айвара Рехе якобы видели только в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Вчера утром бывший глава банка Danske Айвар Рехе ушел из дома и до сих пор туда не вернулся. По этой причине полиция еще вчера начала поиски Рехе. Полевой руководитель Михкель-Яагуп Лаатс отметил, что Рехе будут икать, пока его не найдут.

Сегодня Рехе ищут около 25 человек. До сих пор в полицию не поступило ни одного сообщения, будто Рехе видели за пределами Таллинна. Но дали ряд общих сообщений. "Мы получали сообщения, что видели кого-то, у кого капюшон на голове, но это у многих так", — рассказал Лаатс.

Вчера и сегодня полиция также проверила берега водоемов. После этого полиция плотно общается с семьей, чтобы собрать столько информации, сколько возможно.

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