ВИДЕО | Полиция: нам поступило много сообщений, но Айвара Рехе якобы видели только в Таллинне

Сегодня Рехе ищут около 25 человек. До сих пор в полицию не поступило ни одного сообщения, будто Рехе видели за пределами Таллинна. Но дали ряд общих сообщений. "Мы получали сообщения, что видели кого-то, у кого капюшон на голове, но это у многих так", — рассказал Лаатс.

Вчера и сегодня полиция также проверила берега водоемов. После этого полиция плотно общается с семьей, чтобы собрать столько информации, сколько возможно.