ВИДЕО | Полиция: нам поступило много сообщений, но Айвара Рехе якобы видели только в Таллинне(1)
Вчера утром бывший глава банка Danske Айвар Рехе ушел из дома и до сих пор туда не вернулся. По этой причине полиция еще вчера начала поиски Рехе. Полевой руководитель Михкель-Яагуп Лаатс отметил, что Рехе будут икать, пока его не найдут.
В Дзержинске из банка украли восемь миллионов рублей
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти
Чем пахнет у стариков в квартире?
Как казахстанцу сдать старое авто в утиль и получить деньги