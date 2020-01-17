ВИДЕО | Полиция ищет молодых людей, испортивших стену жилого дома в Таллинне

Двое молодых людей, запечатленных на видео, изрисовали стену дома краской.

„Испорченных фасад означает большой денежный ущерб для владельца дома и портит общий вид города. Граффити занимает достойное место в мире искусства, но такие действия не имеют никакой художественной ценности. Порча чужого имущества может быть наказана денежным взысканием либо тюремным заключением, — сказала молодежный полицейский Марлен Мийласте. — В случае, если владелец здания обнаруживает, что его имущество испорчено, просим оценить размер ущерба и обязательно обратиться в полицию или страховую компанию. В установлении виновников большую помощь могут оказать свидетели или запись видео".

„Такие "граффити" делают, как правило, в местах, в которых уже имеются подобные надписи. Поэтому важно, чтобы местные самоуправления и владельцы зданий проводили имущество в порядок", — добавила Марлен Мийласте.

Если вы узнаете людей на видео или имеете информацию, которая может установить их личность, свяжитесь с полицией по номеру 53869732 или э-почте marlen.miilaste@politsei.ee.