ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Счастливый случай: нерадивый водитель никого не убил

Как видно на видеозаписи, на повороте из незакрытой боковой двери грузового микроавтобуса под действием центробежной силы вылетает ручной вилочный погрузчик.

Как пишет Центр надзора за дорожным движением в социальных сетях, инцидент закончился для водителя счастливым образом. Претензий не было даже у владельца забора.

Но не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить последствия, к которым мог привести полет погрузчика в многолюдном месте!

Полиция еще раз напоминает об элементарных вещах, которые должен иметь в виду водитель: при перевозке грузов надо тщательно закрепить перевозимый груз, проверить закрытие дверей, а при совершении резкого торможения или поворота, а также при сложных дорожных условиях требуется проверять груз в первом же удобном месте.

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