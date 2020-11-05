ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Счастливый случай: нерадивый водитель никого не убил
В объектив камеры патруля эстонской дорожной полиции попал случай, который мог закончится трагически и для водителя, и для возможного пешехода.
В объектив камеры патруля эстонской дорожной полиции попал случай, который мог закончится трагически и для водителя, и для возможного пешехода.
Как видно на видеозаписи, на повороте из незакрытой боковой двери грузового микроавтобуса под действием центробежной силы вылетает ручной вилочный погрузчик.
Как пишет Центр надзора за дорожным движением в социальных сетях, инцидент закончился для водителя счастливым образом. Претензий не было даже у владельца забора.
Но не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить последствия, к которым мог привести полет погрузчика в многолюдном месте!
Полиция еще раз напоминает об элементарных вещах, которые должен иметь в виду водитель: при перевозке грузов надо тщательно закрепить перевозимый груз, проверить закрытие дверей, а при совершении резкого торможения или поворота, а также при сложных дорожных условиях требуется проверять груз в первом же удобном месте.
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