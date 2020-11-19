ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Как нельзя ездить на велосипеде!

"Продолжаем напоминать, что будучи велосипедистом вы являетесь наименее защищенным участником дорожного движения, и во многоим от твоих решений на дороге зависит - доберешься ли ты безопасно до места", - комментирует видео центр.

За десять месяцев этого года в ДТП попали 332 велосипедиста, из них 319 получили травмы и 4 погибли.