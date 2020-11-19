ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Как нельзя ездить на велосипеде!
Хотя в целом велосезон завершается и со дня на день пойдет снег, многие жители Эстонии не спешат ставить своего железного друга в кладовку. В первую очередь для них Центр надзора за дорожным движением выложил видеоролик, на котором запечатлены три глупейшие аварии, которые можно было бы с легкостью избежать.
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