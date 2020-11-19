ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Как нельзя ездить на велосипеде!
Хотя в целом велосезон завершается и со дня на день пойдет снег, многие жители Эстонии не спешат ставить своего железного друга в кладовку. В первую очередь для них Центр надзора за дорожным движением выложил видеоролик, на котором запечатлены три глупейшие аварии, которые можно было бы с легкостью избежать.
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
С Skillbox учиться стало намного проще
Вы забудете об уборке раз и навсегда вместе с этим помощником!
«Выглядит дурой на всю страну»: жена Дзюбы подает на развод?