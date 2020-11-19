19.11.2020, 19:37

ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Как нельзя ездить на велосипеде!


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Хотя в целом велосезон завершается и со дня на день пойдет снег, многие жители Эстонии не спешат ставить своего железного друга в кладовку. В первую очередь для них Центр надзора за дорожным движением выложил видеоролик, на котором запечатлены три глупейшие аварии, которые можно было бы с легкостью избежать.

"Продолжаем напоминать, что будучи велосипедистом вы являетесь наименее защищенным участником дорожного движения, и во многоим от твоих решений на дороге зависит - доберешься ли ты безопасно до места", - комментирует видео центр.

За десять месяцев этого года в ДТП попали 332 велосипедиста, из них 319 получили травмы и 4 погибли.

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