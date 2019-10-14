ВИДЕО: Полицейский "закатывается" в машину и бросается в погоню за сбежавшим водителем

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В конце сентября в ходе полицейского рейда по проверке водителей на трезвость произошел инцидент. Один водитель развернулся и решил уехать, так и не дунув в алкометр. Полицейский поспешил в свою машину, чтобы последовать за ним, но споткнулся и упал.