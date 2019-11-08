ВИДЕО | Полицейский силой вытолкнул асоциала из автобуса

Вчера днем в Тарту местные полицейские вынуждены были силой вытащить асоциала из автобуса. Смотрите видео.
"Вчера днем полиция получила вызов от водитель автобуса — пассажиров тревожил мужчина, от которого очень плохо пахло, он также шумел и ругался. Он прокатился уже несколько кругов в этом автобусе и не собирался выходить", — сказали в Лыунаской префектуре Delfi.
Полицейские подъехали к автобусу, попросили мужчину покинуть общественный транспорт. По словам пресс-секретаря полиции, на видео попал момент, который произошел после долгих разговоров с асоциалом. Других вариантов уже не оставалось.
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