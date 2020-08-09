09.08.2020, 14:13

ВИДЕО | Полицейские задержали человека, мешавшего их работе. Свидетель посчитал их действия слишком агрессивными


Delfi
EST
Politseinik.
Politseinik.Foto: Rauno Volmar

Позавчера читатель Delfi стал свидетелем ареста. Он утверждает, что мужчину удерживали, положив на шею колено. Однако по данным полиции, колено положили ему на спину.

Антон Пяйксе, начальник городского управления полиции, объяснил, что позавчера вечером около 20.20 на улицу Татари в Таллинне был вызван наряд полиции. Там находились пьяные люди, которые шумели, дрались и распивали алкоголь в общественном месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили компанию из шести человек. Сотрудники правоохранительных органов мирно попросили их прекратить беспорядки и разойтись. Некоторые так и сделали, но одна из присутствовавших там женщин была так пьяна, что не могла пойти домой сама, поэтому полиции пришлось отправлять женщину в вытрезвитель.

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”В то время, когда полиция разбиралась с женщиной, находящейся в неадекватном состоянии, 26-летний мужчина из той же компании пытался остановить полицию”, — описал Пяйксе.

Таким образом, полиция была вынуждена отреагировать.

”Оказывающего сопротивление человека зафиксировали, положив колено на спину, а затем на него надели наручники”, — сказал Пяйксе.

Методы, используемые сотрудниками полиции для задержания и обезвреживания нарушителей правопорядка различны и во многом зависят от конкретной ситуации, степени опасности для посторонних и самого задержанного, уверен Пяйкс.

”Вчера вечером главной целью полиции было устранить опасность, которую представлял пьяный человек в состоянии алкогольного опьянения”, — добавил Пяйксе.

Задержание с использованием колена по-прежнему остается неоднозначным методом. Так, авроамериканец Джордж Флойд скончался в Соединенных Штатах в результате задержания. Его смерть вызвала протесты Black Lives Matter. Полицейский держал колено на шее Флойда более восьми минут, что привело к смерти мужчины.

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