ВИДЕО | Полицейские задержали человека, мешавшего их работе. Свидетель посчитал их действия слишком агрессивными

Антон Пяйксе, начальник городского управления полиции, объяснил, что позавчера вечером около 20.20 на улицу Татари в Таллинне был вызван наряд полиции. Там находились пьяные люди, которые шумели, дрались и распивали алкоголь в общественном месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили компанию из шести человек. Сотрудники правоохранительных органов мирно попросили их прекратить беспорядки и разойтись. Некоторые так и сделали, но одна из присутствовавших там женщин была так пьяна, что не могла пойти домой сама, поэтому полиции пришлось отправлять женщину в вытрезвитель.

”В то время, когда полиция разбиралась с женщиной, находящейся в неадекватном состоянии, 26-летний мужчина из той же компании пытался остановить полицию”, — описал Пяйксе.

Таким образом, полиция была вынуждена отреагировать.

”Оказывающего сопротивление человека зафиксировали, положив колено на спину, а затем на него надели наручники”, — сказал Пяйксе.

Методы, используемые сотрудниками полиции для задержания и обезвреживания нарушителей правопорядка различны и во многом зависят от конкретной ситуации, степени опасности для посторонних и самого задержанного, уверен Пяйкс.

”Вчера вечером главной целью полиции было устранить опасность, которую представлял пьяный человек в состоянии алкогольного опьянения”, — добавил Пяйксе.

Задержание с использованием колена по-прежнему остается неоднозначным методом. Так, авроамериканец Джордж Флойд скончался в Соединенных Штатах в результате задержания. Его смерть вызвала протесты Black Lives Matter. Полицейский держал колено на шее Флойда более восьми минут, что привело к смерти мужчины.