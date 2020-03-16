ВИДЕО | Полицейские ”скрутили” мужчину, у которого при себе была похожая на оружие бутылка

В полиции Delfi сказали, что мужчина был задержан. При себе у него была бутылка, напоминающая по форме оружие.

Из показания очевидцев следует, что мужчина никому бутылкой не угрожал и не преследовал цели кого-то напугать.

Отмечается, что мужчина был трезв.