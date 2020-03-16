16.03.2020, 12:50
ВИДЕО | Полицейские ”скрутили” мужчину, у которого при себе была похожая на оружие бутылка(56)
Сегодня днем житель Тарту заснял подозрительного мужчину на улице Выру, у которого при себе находился предмет, похожий на оружие.
Сегодня днем житель Тарту заснял подозрительного мужчину на улице Выру, у которого при себе находился предмет, похожий на оружие.
В полиции Delfi сказали, что мужчина был задержан. При себе у него была бутылка, напоминающая по форме оружие.
Из показания очевидцев следует, что мужчина никому бутылкой не угрожал и не преследовал цели кого-то напугать.
Отмечается, что мужчина был трезв.
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