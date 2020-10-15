15.10.2020, 16:32

ВИДЕО | Полицейская операция в Виймси: посреди улицы задержали подозреваемого в преступлении

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Читатель Delfi заснял, как в Виймси около спортивного стадиона Карулаугу оперативники на черных автомобилях автомобилях на парковке перекрыли путь другому автомобилю и задержали его водителя.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в Виймси проходила операция по задержанию подозреваемого в преступлении.

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