15.10.2020, 16:32

ВИДЕО | Полицейская операция в Виймси: посреди улицы задержали подозреваемого в преступлении

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Читатель Delfi заснял, как в Виймси около спортивного стадиона Карулаугу оперативники на черных автомобилях автомобилях на парковке перекрыли путь другому автомобилю и задержали его водителя.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт пояснила Delfi, что на данный момент не может дать более подробную информацию о произошедшем, но сообщила, что речь идет о задержании подозревамого в преступлении.

Представитель Пыхьяской прокуратуры Мариэ Аава добавила, что полиция задержала в Виймси мужчину, который подозревается в мошенничестве.

"Мы имеем дело с проводимым в рамках уголовного дела следственным мероприятием, и в интересах следствия мы не можем дать дополнительную информацию", - сказала Аава.

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