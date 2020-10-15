ВИДЕО | Полицейская операция в Виймси: посреди улицы задержали подозреваемого в преступлении

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт пояснила Delfi, что на данный момент не может дать более подробную информацию о произошедшем, но сообщила, что речь идет о задержании подозревамого в преступлении.

Представитель Пыхьяской прокуратуры Мариэ Аава добавила, что полиция задержала в Виймси мужчину, который подозревается в мошенничестве.

"Мы имеем дело с проводимым в рамках уголовного дела следственным мероприятием, и в интересах следствия мы не можем дать дополнительную информацию", - сказала Аава.