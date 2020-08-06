ВИДЕО | Полицейская машина попала в аварию на шоссе Таллинн — Нарва. Проводится внутреннее расследование

"К счастью, один автомобиль сумел избежать столкновения благодаря быстрой реакции водителя, который вовремя успел съехать на правую обочину. К сожалению, избежать столкновения не удалось осуществлявшему поворот налево водителю автомобиля Chrysler, врезавшемуся в него водителю автомобиля Volkswagen и замыкавшему колонну водителю полицейской машины Škoda", — поясняет ситуацию полиция.

Хотя все детали случившегося еще устанавливаются, известно, что все водители были трезвы и у них есть действующие водительские права соответствующей категории. Медики осмотрели участников аварии на месте происшествия, и отвезли в больницу на медицинский осмотр управлявшего Chrysler водителя. Его травмы оказались несерьезными, поэтому он был вскоре выписан.

"Полиция начала внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, чтобы в дальнейшем предотвращать подобные инциденты. Полиция приносит свои извинения и желает пострадавшему скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении Нарвского отделения.

