ВИДЕО | Погоня в Лаагри: "криминально" нетрезвый водитель пытался уйти от патруля. Полиция пошла на таран

"Ночью 19 августа патрульные полицейские заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого был заподозрен в управлении машиной в нетрезвом виде. Водитель не отреагировал на знаки остановиться и попытался скрыться от полиции", — рассказал начальник патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Ингерайнен.

На помощь для задержания нарушителя были вызваны другие патрули. Водитель проскочил установленную для него дорожную преграду и продолжил движение на опасной скорости.

"Патрульные Ляэне-Харьюского отдела обогнали автомобиль и притормозили, чтобы вынудить водителя остановиться, но это не дало результата, нарушитель вновь увильнул, повредил кузов полицейской машины, и продолжил свой путь", — обрисовал ситуацию Ингерайнен.

Затем было принято решение тараном вытолкнуть Volkswagen с трассы. "Полицейская машина врезалась в Volkswagen, вследствие чего он замедлил скорость и встал", — пояснил Ингерайнен.

У сидевшего за рулем Volkswagen 45-летнего мужчины была обнаружена степень опьянения, предусматривающая уголовную ответственность. Он задержан как подозреваемый и помещен под стражу.

В настоящий момент производится дознание и первичные следственные действия.