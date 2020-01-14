14.01.2020, 18:25

ВИДЕО | Погоня по улицам Пайде: пьяный водитель пытался скрыться от полиции

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Joobes juhtimine
Joobes juhtimineFoto: Kiur Kaasik

В понедельник около 18:40 внимательный гражданин сообщил в полицию, что в Пайде с парковки магазина на улице Аэдвилья уехал автомобиль Kia, водитель которого показался пьяным. Отреагировавший на сообщение патруль обнаружил соответствовавшую описанию гражданина Kia и на улице Лай подал ей сигнал остановиться, который водитель машины проигнорировал.

Полицейские поехали за Kia и неоднократно подавали мигалками сигнал остановиться, который водитель игнорировал. Водитель несколько раз совершал опасные маневры и создавал опасные ситуации как для пешеходов, так и для автомобилистов. Убегая от полиции, он повредил припаркованный на улице Паркали автомобиль Škoda.

Полицейскому патрулю удалось задержать водителя на улице Пярну, где у 60-летнего мужчины зафиксировали алкогольное опьянение. Он был задержан в качестве подозреваемого, и в отношении него начато делопроизводство.

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