ВИДЕО | Погоня по улицам Пайде: пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Полицейские поехали за Kia и неоднократно подавали мигалками сигнал остановиться, который водитель игнорировал. Водитель несколько раз совершал опасные маневры и создавал опасные ситуации как для пешеходов, так и для автомобилистов. Убегая от полиции, он повредил припаркованный на улице Паркали автомобиль Škoda.

Полицейскому патрулю удалось задержать водителя на улице Пярну, где у 60-летнего мужчины зафиксировали алкогольное опьянение. Он был задержан в качестве подозреваемого, и в отношении него начато делопроизводство.